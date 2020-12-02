Британська активістка каталася на велосипеді по Лондону голою: відверті фото (18+)

Смілива дівчина придумала оригінальну акцію заради збору грошей для фонду щодо запобігання самогубств. Британка Керрі Барнс оголилася і проїхала на велосипеді по Лондону 16 кілометрів.

Активістка Керрі Барнс вирішила доволі пікантним способом звернути увагу на шокуючу статистику психічних захворювань. Причиною цього став випадок суїциду близького родича.

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Так, дівчина задумала зібрати кошти для фонду MIND, проте не могла вибрати вдалий спосіб. Сусід по квартирі жартома запропонував їй проїхатися голою на велосипеді і Керрі сподобалася ця ідея. Друзі та сім'я Барнс спочатку назвали план божевільним, але в підсумку підтримали її. Перед поїздкою дівчина намагалася звикнути до низької температури, прийнявши холодний душ, проте їй це мало допомогло.

За її словами, очевидці сприйняли акцію досить позитивно. Британці вже вдалося зібрати сім тисяч фунтів, але вона сподівається збільшити цю суму. Всі гроші будуть передані до фонду MIND, який займається проблемами психічного здоров'я та запобіганням суїцидів.

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