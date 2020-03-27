Розкрито секрет закладеності вух у космосі

Група міжнародних вчених дізналися, чому у людей в космосі закладає вуха. Про це повідомляється в науковому журналі JAMA Otolaryngology.

Медики вивчили найчастіші скарги членів екіпажу МКС. Серед них виявилися закладеність вух і носа.

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Щоб дізнатися причину виникнення цих симптомів, фахівці вивчали дані МРТ, зробленої безпосередньо перед польотом на космічну станцію. Вони порівняли стан пазух носа, вух і кісток черепа членів екіпажу до і після польоту на орбіту. Проаналізувавши дані 35 астронавтів за 10 років, виявилося, що невагомість впливає на роботу клітин черепа, змушуючи деякі його кістки розширюватися.

Зокрема, у космонавтів розширюються скроневі кістки, звужуючи слухові проходи і стискаючи вухо. Це, на думку лікарів, і є головною причиною запаморочення і закладеності вух.

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