Hubble зняв "зоряну колиску" в туманності Тарантул: вражаюче фото

Телескоп Hubble зробив яскравий знімок "зоряної колиски" на околицях туманності Тарантул. Фото з'явилося на офіційній сторінці телескопа у Twitter.

Туманність Тарантул розташована у 160 тисячах світлових років від Землі в галактиці Велика Магелланова хмара. Вона отримала назву через неоднорідні краї, що нагадують лапи павука.

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This scene of stellar creation, captured by Hubble, sits near the outskirts of the Tarantula Nebula. This cloud of gas and dust, as well as the many young and massive stars surrounding it, is the perfect laboratory to study the origin of massive stars: https://t.co/VhOiusmZBB pic.twitter.com/7lovUOGrPD — Hubble (@NASAHubble) March 18, 2020

Раніше галактика пережила зіткнення з однією з "сусідок", що запустило активні процеси зореутворення. Зокрема в центрі туманності Тарантул є область під назвою LHA 120-N 150, яку і зняв Hubble.

Туманність є хмарою газу і пилу і молодими зірками, що оточує його. Вчені відзначають, що це ідеальні об'єкти для вивчення процесів зореутворення.

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