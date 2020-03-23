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Hubble зняв "зоряну колиску" в туманності Тарантул: вражаюче фото

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Туманність Тарантул - фото 1
Туманність Тарантул / Twitter

Телескоп Hubble зробив яскравий знімок "зоряної колиски" на околицях туманності Тарантул. Фото з'явилося на офіційній сторінці телескопа у Twitter.

Туманність Тарантул розташована у 160 тисячах світлових років від Землі в галактиці Велика Магелланова хмара. Вона отримала назву через неоднорідні краї, що нагадують лапи павука.

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Раніше галактика пережила зіткнення з однією з "сусідок", що запустило активні процеси зореутворення. Зокрема в центрі туманності Тарантул є область під назвою LHA 120-N 150, яку і зняв Hubble.

Туманність є хмарою газу і пилу і молодими зірками, що оточує його. Вчені відзначають, що це ідеальні об'єкти для вивчення процесів зореутворення.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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