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Карантин Коронавірус

Астронавтка розповіла, як пережити самоізоляцію

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Пеггі Вітсон - фото 1
Пеггі Вітсон / cbsnews

Колишня американська астронавтка Пеггі Вітсон дала корисні поради про те, як пережити самоізоляцію.

Протягом роботи на МКС жінка провела на станції 665 днів.

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За її словами, їй ніколи не було нудно в космосі. Космонавти змушені протягом однієї місії перебувати в тісному просторі і контакті з одними і тими ж людьми. Для цього їх навіть тренують у NASA.

Вітсон наголосила, що всіх астронавтів вчать працювати в колективі, і що спільна мета понад усе. В реаліях пандемії COVID-19 людям важливо зрозуміти, що перебуваючи на карантині, вони рятують життя. Якщо не забувати про це, то перенести самоізоляцію буде простіше. Також астронавтка порадила налагодити контакт з людьми, які є поруч з вами на карантині.

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Джерело: cbsnews
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