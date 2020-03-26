Астронавтка розповіла, як пережити самоізоляцію

Колишня американська астронавтка Пеггі Вітсон дала корисні поради про те, як пережити самоізоляцію.

Протягом роботи на МКС жінка провела на станції 665 днів.

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За її словами, їй ніколи не було нудно в космосі. Космонавти змушені протягом однієї місії перебувати в тісному просторі і контакті з одними і тими ж людьми. Для цього їх навіть тренують у NASA.

Вітсон наголосила, що всіх астронавтів вчать працювати в колективі, і що спільна мета понад усе. В реаліях пандемії COVID-19 людям важливо зрозуміти, що перебуваючи на карантині, вони рятують життя. Якщо не забувати про це, то перенести самоізоляцію буде простіше. Також астронавтка порадила налагодити контакт з людьми, які є поруч з вами на карантині.

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