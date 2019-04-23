Розкішний Porsche 911 2019 помітили на українських дорогах

На розгін до першої сотні такому спорткару потрібно всього 3,7 сек / Auto Express

Восьме покоління спорткара Porsche 911 дебютувало в кінці минулого року на моторшоу в Лос-Анжелесі. Офіційні продажі на нашому ринку стартували ще в лютому, але тільки зараз вдалося зробити перше фото Porsche 911 2019 на українських номерах.

Зняли новинку на одній з вулиць Харкова. 911-й виявився задньопривідною версією 911 Carrera S, ціни на яку стартують з позначки 4 066 260 грн.

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Новий Porsche 911 зберіг впізнавану зовнішність, але трохи підріс в розмірах. Вперше в оснащенні моделі з'явилася система нічного бачення з тепловізором, а також світлодіодна матрична оптика. Крім того, до списку електронних помічників додали режим Porsche Wet, що допомагає на мокрій дорозі.

Модифікація Carrera S приводиться в рух 450-сильною трилітровою турбошестіркою, в парі з якою працює новий 8-ступінчастий "робот" PDK з двома зчепленнями. На розгін до першої сотні такому спорткару потрібно всього 3,7 сек, а максимальна швидкість моделі складає 308 км/год.

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