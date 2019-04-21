Компанія Chevrolet потролив Ford Mustang до його 55-річчя

17 квітня 2019 року маслкару Ford Mustang виповнилося 55 років, і компанія Chevrolet, що випускає одного з його основних конкурентів, підготувала жартівливе відеопривітання.

У ролику маленький поні отримує у подарунок на день народження купе Camaro.

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Нагадаємо, що перший Mustang дебютував у квітні 1964 року – тоді на виставці в Нью-Йорку дебютував 271-сильний кабріолет. Продажі моделі почалися у серпні, а трохи пізніше за доопрацювання автомобіля береться легендарний Керолл Шелбі, який випускає перший Shelby GT 350. Ще через три роки "Мустанг" з'являється у фільмі "Булліт" зі Стівом Маккуїном.

Попит на Mustang перевищив очікування компанії Ford, оскільки до 1966 року марка виробила вже мільйонний екземпляр моделі. В цьому ж році свій Camaro випускає компанія Chevrolet. Однак такого ж рівня продажів, як у "Мустанга", спорткар досягти не зміг.

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