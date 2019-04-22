Таксисти пояснили, чому віддають перевагу Daewoo Lanos

Модель Lanos від компанії Daewoo вважають легендарним автомобілем. Особливою популярністю авто користується серед таксистів.

Водій, який працював на цьому авто, розповів про переваги моделі і назвав її "танком". Як зізнався автор каналу Реальний таксист, з усіх автомобілів, на яких він працював, йому найбільше сподобався саме Daewoo Lanos, за його надійність.

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За словами таксиста, він тривалий час експлуатував Lanos 2006 року випуску, без гідропідсилювача керма, зі звичайним 1,5-літровим 8-клапанним двигуном. Цей екземпляр проїхав 500000 км і залишився у хорошому стані.

Модель Lanos від компанії Daewoo вважають легендарним автомобілем

Обходить конкурентів Daewoo Lanos і в плані витрати палива, а також він менше за інших втрачає у ціні. За словами таксиста, саме 1,5-літровий мотор є одним з найкращих серед тих, що встановлювали на цю модель. Машина з таким двигуном, на його думку, є справжнім танком на колесах. Але у легендарного авто є і мінуси: погана стійкість до корозії і тісний салон.

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