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Таксисти пояснили, чому віддають перевагу Daewoo Lanos
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Модель Lanos від компанії Daewoo вважають легендарним автомобілем. Особливою популярністю авто користується серед таксистів.
Водій, який працював на цьому авто, розповів про переваги моделі і назвав її "танком". Як зізнався автор каналу Реальний таксист, з усіх автомобілів, на яких він працював, йому найбільше сподобався саме Daewoo Lanos, за його надійність.
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За словами таксиста, він тривалий час експлуатував Lanos 2006 року випуску, без гідропідсилювача керма, зі звичайним 1,5-літровим 8-клапанним двигуном. Цей екземпляр проїхав 500000 км і залишився у хорошому стані.
Обходить конкурентів Daewoo Lanos і в плані витрати палива, а також він менше за інших втрачає у ціні. За словами таксиста, саме 1,5-літровий мотор є одним з найкращих серед тих, що встановлювали на цю модель. Машина з таким двигуном, на його думку, є справжнім танком на колесах. Але у легендарного авто є і мінуси: погана стійкість до корозії і тісний салон.
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