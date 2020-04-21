Розкішна Демі Мур захопила фанатів новою зйомкою

Популярна акторка Демі Мур стала зіркою нового номера глянцю Vogue. Красуня досі виглядає неймовірною!

57-річна акторка та модель Демі Мур активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 1,6 млн підписників. І це не дивно, адже зірка ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів.

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Нещодавно зірка показала перші фото зі зйомки для травневого випуску іспанського Vogue, для якої приміряла трендові костюми. Варто додати, що колишня дружина Брюса Вілліса виглядає справді розкішно:

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