Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні

Шоу Танці з зірками 2020 захоплює не лише шаленою боротьбою улюблених українських знаменитостей на паркеті, а й неймовірним виглядом ведучої проєкту Тіни Кароль! Зібрали всі образи співачки, від яких неможливо відвести погляд.

Танці з зірками 2020 щороку дивують новими учасниками та захоплюють боротьбою за перемогу, адже такий танцювальний шлях під силу не кожному. Але окремої уваги на шоу заслуговує одна з його незмінних ведучих, а саме Тіна Кароль. Ця зіронька не лише цьогоріч вперше станцювала на паркеті проєкту, а й регулярно заворожувала своїми розкішними образами. Тому зібрали фото ефектної появи Тіни Кароль у кожному випуску Танці з зірками. А який образ подобається вам найбільше? Залишайте відповідь у коментарях.

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Танці з зірками 2020, випуск 1:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 2:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 3:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 4:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 5:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 6:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 7:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 8:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 9:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 10:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 11:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 13:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 14:

instagram.com/tina_karol

instagram.com/tina_karol

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