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Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні

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Тіна Кароль на шоу Танці з зірками 2020 - фото 1
Тіна Кароль на шоу Танці з зірками 2020

Шоу Танці з зірками 2020 захоплює не лише шаленою боротьбою улюблених українських знаменитостей на паркеті, а й неймовірним виглядом ведучої проєкту Тіни Кароль! Зібрали всі образи співачки, від яких неможливо відвести погляд.

Танці з зірками 2020 щороку дивують новими учасниками та захоплюють боротьбою за перемогу, адже такий танцювальний шлях під силу не кожному. Але окремої уваги на шоу заслуговує одна з його незмінних ведучих, а саме Тіна Кароль. Ця зіронька не лише цьогоріч вперше станцювала на паркеті проєкту, а й регулярно заворожувала своїми розкішними образами. Тому зібрали фото ефектної появи Тіни Кароль у кожному випуску Танці з зірками. А який образ подобається вам найбільше? Залишайте відповідь у коментарях.

І ще: Танці з зірками 2020 випуск 14 онлайн: дивитись відео виступів грандіозного суперфіналу

Танці з зірками 2020, випуск 1:

instagram.com/tina_karol - фото 438154
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438155
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438156
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 2:

instagram.com/tina_karol - фото 438151
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438152
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438153
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 3:

instagram.com/tina_karol - фото 438150
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438149
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438148
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 4:

instagram.com/tina_karol - фото 438145
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438147
instagram.com/tina_karol
Як Тіна Кароль захоплювала на Танцях з зірками: всі образи красуні - фото 438146

Танці з зірками 2020, випуск 5:

instagram.com/tina_karol - фото 438142
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438143
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438144
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 6:

instagram.com/tina_karol - фото 438139
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438140
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438141
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 7:

instagram.com/tina_karol - фото 438135
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438136
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438137
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 8:

instagram.com/tina_karol - фото 438132
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438133
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438131
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 9:

instagram.com/tina_karol - фото 438128
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438129
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438130
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 10:

instagram.com/tina_karol - фото 438127
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438125
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438126
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 11:

instagram.com/tina_karol - фото 438122
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438120
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438121
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 13:

instagram.com/tina_karol - фото 438114
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438115
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438116
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438117
instagram.com/tina_karol

Танці з зірками 2020, випуск 14:

instagram.com/tina_karol - фото 438118
instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol - фото 438119
instagram.com/tina_karol

До слова: Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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