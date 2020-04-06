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Розкішна Моніка Белуччі знялася у відвертих образах для глянцю

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Моніка Белуччі - фото 1
Моніка Белуччі / stoneforest

Італійська актриса Моніка Белуччі знялася в сексуальних образах для казахського випуску журналу Harper's Bazaar. Знімки з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

На обкладинці 55-річна Белуччі з'явилася в чорному атласному вбранні з великими червоними трояндами на плечах.

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Образ зірки доповнила чуттєва поза, гладко зачесане волосся і червона помада на губах. Також актриса позувала, лежачи на дивані, у чорній сорочці і колготках, туфлях з високими підборами і коричневому плащі. Крім того, італійська зірка знялася в синьому комбінезоні і велюровому піджаку із відвертим вирізом у зоні декольте.

Розкішна Моніка Белуччі знялася у відвертих образах для глянцю - фото 396439

Розкішна Моніка Белуччі знялася у відвертих образах для глянцю - фото 396440

Розкішна Моніка Белуччі знялася у відвертих образах для глянцю - фото 396441

Розкішна Моніка Белуччі знялася у відвертих образах для глянцю - фото 396442

В інтерв'ю глянцю Белуччі розповіла, що підтримує рух #metoo, і поділилася секретами краси. Актриса зазначила, що любить займатися пілатесом і полюбляє плавати в басейні. А для свіжості обличчя вона використовує крем і легкий макіяж.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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