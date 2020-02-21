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Розкішна Моніка Белуччі позувала у відвертому боді

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Моніка Белуччі - фото 1
Моніка Белуччі / instagram

Актриса Моніка Белуччі порадувала шанувальників шикарним кадром. Фоловери у захваті від красуні!

Італійська актриса Моніка Белуччі блиснула розкішними формами в сексуальному вбранні.

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Так, спокусливою фотографією знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Знімок був зроблений для спеціального випуску італійського журналу L`Officiel. На чорно-білому фото 55-річна Белуччі позує в сірому піджаку. Під нього зірка одягла сексуальне боді з пікантним вирізом, яке вигідно підкреслило соковиті груди Моніки. Крім того, на знімку актриса похвалилася і стрункими ніжками.

Пікантний образ Белуччі не залишив байдужим шанувальників знаменитості.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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