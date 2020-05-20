Розкішна модель Victoria's Secret підкорила фото без одягу (18+)

Відома модель Жозефін Скрівер продовжує захоплювати серця своєю справді ангельською вродою, а також ефектною фігурою! Цього разу дівчина поділилась звабливими фото у спідньому.

27-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрівер зачаровує прихильників не тільки з подіумів, а й на своєму акаунті Instagram, де за нею стежать понад 5 млн осіб. Там дівчина ділиться кадрами зі своїх буднів, а також промо з фотосесій.

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Нещодавно модель опублікувала чарівні фото лише у спідньому, які підтвердили, що Жозефін хавжди готова до пляжного сезону. І навіть карантин не вдарив по її ідеальній фігурі.

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