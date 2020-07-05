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Розкішна Хейлі Бібер роздяглась в Instagram

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Хейлі Бібер в купальнику - фото 1
Хейлі Бібер в купальнику / @yanakalina

Популярна модель Хейлі Бібер знову прикувала увагу мережі до себе, а все через свій стиль одягу та ідеальні форми. Тут спекотно!

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 26 мільйонів користувачів. Зараз племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить максимум свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Нещодавно дівчина похизувалась ідеальною фігурою у веселковому спортивному костюмі, а також без нього. Здається, Хейлі завжди готова до сезону бікіні!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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