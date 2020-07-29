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Розкішна Хейлі Бібер показала свої форми без бюстгальтера

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Хейлі Бібер показала нові фото - фото 1
Хейлі Бібер показала нові фото / instagram.com/haileybieber

Відома модель Хейлі Бібер поділилась з фанатами новими фото своїх буднів, похизувавшись стрункою фігурою та відсутністю макіяжу.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Через пандемію коронавірусу племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить дуже багато свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Це підтверджують і свіжі фото Хейлі, на яких вона позує у крихітному топі без спіднього, а також показує свою природу вроду. Приємним бонусом став постійний герой Історій її домашній улюбленець Оскар.

Розкішна Хейлі Бібер показала свої форми без бюстгальтера - фото 418077

Розкішна Хейлі Бібер показала свої форми без бюстгальтера - фото 418078

Розкішна Хейлі Бібер показала свої форми без бюстгальтера - фото 418079

Джерело фото: instagram.com/haileybieber

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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