Інстаграм і реальність: як зірки і блогери брешуть про свою зовнішність (фото)

Не варто вірити всьому, що можна побачити в інтернеті, особливо, коли це стосується ідеальних фото знаменитостей. Тому не дивно, що в мережі з'явився профіль з висвітленням справжнього вигляду інфлюенсерів.

Сторінка Beauty False (Фальшива краса) в соцмережі Instagram присвячена тому, щоб показати всім правду про зірок без тонни косметики та фотошопу. Різниця у кадрах буває настільки разючою, що лише вкотре підтверджує – не варто вірити будь-якій ідеальній картинці. Тож не дивно, що за профілем стежать понад мільйон користувачів.

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Але справа не лише в тому, щоб показувати обман з боку інфлюенсерів, а й нагадати відчайдушним фанатам зірок, що всі ми люди, які мають певні недоліки. Адже знаменитості несуть відповідальність перед шанувальниками за те, що нав'язують нереальні тренди краси.

Ловіть порцію фото у стилі "Інстаграм та Реальність":

Джерело всіх фото: instagram.com/beauty.false

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