Зваблива Демі Роуз похизувалась сідницями у сітчастому купальнику (фото 18+)

Відома фотомодель Демі Роуз знову підкорила серця фанатів гарячими карами на побережжі. Ця дівчина точно готова до спекотного сезону увесь рік!

25-річну британську фотомодель та блогерку Демі Роуз частенько називають англійською версією Кім Кардашян, адже дівчина невисока, однак має доволі пишні форми. Тож не дивно, що у Демі більше як 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. Не варто ігнорувати і той факт, що модель обожнює ділитись пікантними фото, від яких важко відвести погляд.

І ще: Інстаграм і реальність: як зірки і блогери брешуть про свою зовнішність (фото)

Це підтверджують і свіжі кадри з побережжя, на яких красуня позує у сітчастому купальнику та демонструє свої апетитні форми. Як зазначила Роуз у коментарі, вона на хвилі любові до себе.

Гортайте галерею:

Читайте також: Скандальна Cardi B показала реальну фігуру у крихітному бікіні