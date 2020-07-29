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Зваблива Демі Роуз похизувалась сідницями у сітчастому купальнику (фото 18+)
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Відома фотомодель Демі Роуз знову підкорила серця фанатів гарячими карами на побережжі. Ця дівчина точно готова до спекотного сезону увесь рік!
25-річну британську фотомодель та блогерку Демі Роуз частенько називають англійською версією Кім Кардашян, адже дівчина невисока, однак має доволі пишні форми. Тож не дивно, що у Демі більше як 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. Не варто ігнорувати і той факт, що модель обожнює ділитись пікантними фото, від яких важко відвести погляд.
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Це підтверджують і свіжі кадри з побережжя, на яких красуня позує у сітчастому купальнику та демонструє свої апетитні форми. Як зазначила Роуз у коментарі, вона на хвилі любові до себе.
Гортайте галерею:
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