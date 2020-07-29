Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Зваблива Демі Роуз похизувалась сідницями у сітчастому купальнику (фото 18+)

  • 70
Демі Роуз у купальнику - фото 1
Демі Роуз у купальнику

Відома фотомодель Демі Роуз знову підкорила серця фанатів гарячими карами на побережжі. Ця дівчина точно готова до спекотного сезону увесь рік!

25-річну британську фотомодель та блогерку Демі Роуз частенько називають англійською версією Кім Кардашян, адже дівчина невисока, однак має доволі пишні форми. Тож не дивно, що у Демі більше як 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram. Не варто ігнорувати і той факт, що модель обожнює ділитись пікантними фото, від яких важко відвести погляд.

І ще: Інстаграм і реальність: як зірки і блогери брешуть про свою зовнішність (фото)

Це підтверджують і свіжі кадри з побережжя, на яких красуня позує у сітчастому купальнику та демонструє свої апетитні форми. Як зазначила Роуз у коментарі, вона на хвилі любові до себе.

Гортайте галерею:

Читайте також: Скандальна Cardi B показала реальну фігуру у крихітному бікіні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Залишіть у минулому: чому у 2020 році не варто купувати iPhone 7 і Ко
  • 25 липня, 15:45
  • 290
Дівчина тижня: розпусна фітнес-модель Ленка Мислівцова, яка обожнює зніматися голою (18+)
  • 26 липня, 17:30
  • 1208
Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • Вчора, 12:11
  • 177
Загрузка...
Новини