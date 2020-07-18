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Інстаграм і реальність: у мережі обговорюють фото Дженніфер Лопес
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Поп-зірка Джей Ло не припиняє вражати фанатів своєю розкішною фігурою та молодим виглядом, але фанати запідозрили неладне. А цей колаж лише показує, як насправді виглядає Лопес.
50-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес активно працює над своєю кар'єрою, а також знаходить час для сімейного життя та свого профілю в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать більш як 114 мільйонів користувачів.
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І це не дивно, адже Джей Ло ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів, проєктів, а також своїх звичайних буднів. Але навіть ця красуня інколи зловживає фоторедакторами. Це підтверджує і один із трендових постів на платформі Reddit, на якому автор розмістив колаж зі знімків Лопес в соцмережах і від папараці.
"Їй 50 років і вона фотошопить себе, щоб виглядати так, ніби їй близько 20. Жінки, немає нічого поганого в тому, щоб виглядати на ваш вік. Не очікується, що ви будете виглядати завжди на 20 років", – йдеться під фото.
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