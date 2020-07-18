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Інстаграм і реальність: у мережі обговорюють фото Дженніфер Лопес

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Джей Ло у реальності - фото 1
Джей Ло у реальності / instagram.com/jlo

Поп-зірка Джей Ло не припиняє вражати фанатів своєю розкішною фігурою та молодим виглядом, але фанати запідозрили неладне. А цей колаж лише показує, як насправді виглядає Лопес.

50-річна американська акторка, співачка та бізнесвумен Дженніфер Лопес активно працює над своєю кар'єрою, а також знаходить час для сімейного життя та свого профілю в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать більш як 114 мільйонів користувачів.

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І це не дивно, адже Джей Ло ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів, проєктів, а також своїх звичайних буднів. Але навіть ця красуня інколи зловживає фоторедакторами. Це підтверджує і один із трендових постів на платформі Reddit, на якому автор розмістив колаж зі знімків Лопес в соцмережах і від папараці.

"Їй 50 років і вона фотошопить себе, щоб виглядати так, ніби їй близько 20. Жінки, немає нічого поганого в тому, щоб виглядати на ваш вік. Не очікується, що ви будете виглядати завжди на 20 років", – йдеться під фото.

She's 50 years old and photoshops herself to look like she's in her late 20s. Women, there is nothing wrong with looking your age. You're not expected to look like a 20 year old forever. from r/Instagramreality

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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