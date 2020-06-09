Розкішна Ельза Хоск показала ідеальну фігуру в бікіні

Популярна модель Ельза Хоск зачарувала фанатів ефектним фото на побережжі, а також нагадала про День океанів.

31-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка нікого не залишає байдужим. До того ж, красуня активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї понад 6 мільйонів підписників

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Зважаючи на те, що літо вже стартувало, білявка з блакитними очима та розкішною фігурою не могла не поділитись фото на пляжі. До того ж, вона не лише похизувалась ефектними формами, а й нагадала про Всесвітній день океану (8 червня). Ельза закривала змінюватись, піклуватись, любити один одного і пам'ятати, що Земля – наш дім.

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