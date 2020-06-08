Гаряча русалка: фітнес-блогерка роздяглась на пляжі (18+)

Популярна модель Теммі Хемброу знову привернула увагу мережі розкішними фото власної фігури. Цього разу білявка влаштувала зйомку топлес.

25-річна фітоняшка та блогерка Теммі Хемброу активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд дівчина працює фітнес-тренером, який надає свої послуги онлайн, а також демонструє результати тренувань на власному тілі. Тож не дивно, що сторінка Теммі переповнена відвертими кадрами.

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Свіжі фото білявки теж не стали винятком, адже на них вона позує топлес у джинсах на побережжі. Фанати вже встигли назвати її гарячою русалкою, адже важко не помітити розкішні форми Теммі.

Джерело всіх фото: instagram.com/tammyhembrow

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