Зваблива Демі Роуз похизувалась формами у крихітній сукні

Відома модель Демі Роуз продовжує тішити фанатів спекотним фото, а цього разу дівчина приміряла коротеньку чорну сукню, яка лише підкреслила її фігуру.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Демі навіть не доводиться надто роздягатись, щоб демонструвати ефектні форми. І це підтверджують її свіжі фото у чорній та сріблястій мінісукнях.

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