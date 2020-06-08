Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Зваблива Демі Роуз похизувалась формами у крихітній сукні

  • 43
Демі Роуз показала свої форми - фото 1
Демі Роуз показала свої форми

Відома модель Демі Роуз продовжує тішити фанатів спекотним фото, а цього разу дівчина приміряла коротеньку чорну сукню, яка лише підкреслила її фігуру.

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: Сексуальна Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото

Демі навіть не доводиться надто роздягатись, щоб демонструвати ефектні форми. І це підтверджують її свіжі фото у чорній та сріблястій мінісукнях.

Гортайте галерею:

Читайте також: Дівчина тижня: зухвала гонщиця Рені Грейсі, яка закинула спорт і стала порноактрисою (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 144
45 українських слів, які характеризують погоду
  • 05 червня, 13:00
  • 123
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2359010
Загрузка...
Новини