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Розкішна Демі Роуз показала пишний бюст у бікіні (фото 18+)

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Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Інстаграмі

Популярна фотомодель Демі Роуз знову потішила фанатів пікантними кадрами у крихітному купальнику. Ця дівчина точно не має комплексів!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 14 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати, що спекотний сезон не обходиться без бікіні. Тому Теммі приміряла рожевий крихітний купальник, який лише підкреслив її апетитні форми.

Навіть у майже суцільному купальнику ця дівчина виглядає розкішно:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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