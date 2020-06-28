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Дівчина тижня: розкута зірка Playboy Каска Камінські з нетиповими смаками (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Каска Камінські, – відверта американська модель родом з Польщі, яка вчить, як цінувати моменти.
Свіженька порція сексуальних кадрів уже готова. Сьогодні спокушати тебе буде відверта модель Каска Камінські, яка народилася у Польщі, а коли пішла в старші класи, переїхала в США.
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Як розповідає про себе красуня, вона любить знайомитися з новими цікавими людьми, зніматися у незвичайних локаціях. А ще зірка мережі обожнює досягати свої цілі. І до списку своїх найбільш значущих досягнень дівчина зараховує власний бізнес, зйомки для обкладинки Playboy, і лікування раку.
Так, з моменту перемоги над раком минуло 11 років, дівчина щаслива, цінує кожен момент і радить: "Постав мету, отримай ресурси. Не здавайся і продовжуй йти до цих цілей, досягаючи неможливого. А ще мрій так, як ніби живеш вічно. І живи так, як ніби помреш сьогодні".
Показуємо, як цінувати моменти у добірці найвідвертіших фото Каски Камінські. Насолоджуйся:
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