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Хейлі Бібер показала ідеальні форми в Instagram

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Хейлі Бібер показала ідеальні форми в Instagram - фото 1

Популярна модель Хейлі Бібер знову прикувала до себе увагу мережі. А все через сонячне фото в купальнику.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою. У вільний час дівчина також веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 26 мільйонів користувачів. Зараз племінниця відомого актора Алека Болдвіна також дотримується самоізоляції, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Зараз дівчина насолоджується тим, що країни поступово виходять з карантину, тож намагається проводити літо у звичному ритмі. І який же спекотний сезон без бікіні?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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