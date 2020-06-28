Хейлі Бібер показала ідеальні форми в Instagram

Популярна модель Хейлі Бібер знову прикувала до себе увагу мережі. А все через сонячне фото в купальнику.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою. У вільний час дівчина також веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 26 мільйонів користувачів. Зараз племінниця відомого актора Алека Болдвіна також дотримується самоізоляції, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Зараз дівчина насолоджується тим, що країни поступово виходять з карантину, тож намагається проводити літо у звичному ритмі. І який же спекотний сезон без бікіні?

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