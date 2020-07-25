Розкішна Алессандра Амброзіо захопила новою зйомкою в бікіні (фото)

Знаменита модель Алессандра Амброзіо не припиняє дивувати фанатів своєю ефектною фігурою, адже може позмагатись навіть з молодими моделями!

39-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і розпрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, але зовсім не збирається закінчувати свою кар'єру. Красуня активно займається різними проєктами та бере участь у зйомках, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня нагадала, що пляжний сезон все ще триває, тому поділилась серією сонячних фото у крихітному синьому купальнику. Важко не помітити, що Амброзіо тримає себе в ідеальній формі.

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