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Голий більярд: Наомі Кемпбелл розбурхала мережу розпусною фотосесією

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Наомі Кемпбелл - фото 1
Наомі Кемпбелл / instagram

Британська супермодель та актриса Наомі Кемпбелл вразила мережу новим провокаційним образом. Підписники красуні оцінили пікантний кадр.

Знаменита супермодель Наомі Кемпбелл порадувала свою 9-мільйонну армію шанувальників сміливим знімком. Зірка позує на більярдному столі у відвертому коротенькому платті.

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50-річна красуня зображена на четвереньках, яка ніби грає у більярд. Фото зроблено в кімнаті з розкішним інтер'єром. Шанувальники були в захваті від знімка, зазначивши, що модель виглядає просто шикарно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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