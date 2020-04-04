Гігантський астероїд у квітні пролетить поруч із Землею: що відомо

Наприкінці квітня близько до Землі пролетить астероїд гігантських розмірів. Читайте далі та дізнайтеся, чим це загрожує людям та що відомо про космічне тіло.

Зараз до планети Земля летить астероїд відомий як 1998 OR2 з діаметром близько 4 кілометрів. Попри розміри, астероїд 1998 OR2 не представляє загрози для Землі. Попри пов'язані з цим побоювання, космічне тіло може навіть допомогти сучасній науці, а саме поповнити фонди новою інформацією про будову подібних об'єктів.

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Цей астероїд зробить зближення з нашою планетою 29 квітня 2020 року. Ключовий момент найближчого зближення – приблизно о 13:00 за київським часом. Астероїд перебуватиме на відстані близько 6,3 мільйона кілометрів від Землі (більш ніж в 16 разів перевищує середню відстань між Землею і Місяцем). Його розмір близький до розміру американського острова Манхеттен.

Якби астероїд такого розміру врізався в Землю, то вибух міг би викликати масове вимирання живих істот нашої планети. Тим самим повторити сценарій загибелі динозаврів близько 65 мільйонів років тому. Проте орбіта астероїда не передбачає його проходження в зоні впливу сили тяжіння нашої планети, а це виключає варіант зіткнення з космічним тілом.

NASA офіційно класифікують астероїд 1998 OR2 як "потенційно небезпечний". Науковці класифікують так всі астероїди, якщо їх орбіта перетинає орбіту нашої планети на відстані менше ніж 7,5 мільйона кілометрів. Цей астероїд пролетить на відстані приблизно 6,3 мільйона кілометрів від Землі. Проте астероїд 1998 OR2 не загрожує планеті через безпечну траєкторію польоту.

Про те, що цей астероїд летить до Землі, вчені з'ясували за допомогою знімків, зроблених телескопом "Елана". Зображення показують потенційно небезпечний астероїд 1998 OR2 в нічному небі 16 березня 2020 року. Обертаючись навколо Сонця між орбітами Землі та Марса, астероїд 1998 OR2 повернеться до Землі лише до травня 2031 року, проте тоді він буде перебувати від нас майже в 3 рази далі, ніж в цей час – 19 мільйонів кілометрів.

Астероїди, які пролетять біля Землі у найближчі роки:

2021 рік – астероїд 2008 KV2 (48 млн км, 330 метрів в діаметрі)

2022 рік – астероїд Didymos (10,9 млн км, 165 метрів в діаметрі)

2023 рік – астероїд 2018 LF16 (22 000 км, 200 метрів в діаметрі)

2024 рік – астероїд 1979 XB (відстань невідомо, 900 метрів в діаметрі)

2025 рік – астероїд FT3 (відстань невідомо, 340 метрів в діаметрі)

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