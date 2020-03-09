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Роздягнена Алла Костромічова змусила чоловіків пофантазувати

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Костромічова - фото 1
Костромічова / instagram

Відома українська супермодель Алла Костромічова показала спекотне оголене фото, на якому позує у душі.

Українська модель Алла Костромічова, яка була тренером у проєкті "Топмодель по-українськи", часто радує публіку яскравими постами у своєму Instagram.

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Як видно на новому фото, Алла стоїть під струменями води і насолоджується тим, що відбувається. Вона не повністю гола – на ній сексуальний роздільний купальник чорного кольору, який тільки підкреслює ідеальну фігуру супермоделі. Костромічова стоїть боком до камери, вона витяглася і відкинула голову, тримаючись руками за бортик.

У підписі до фото Алла написала: "Barre". Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати публікацію зірки, захоплюючись її фігурою і сміливістю.

Barre...

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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