Джексі: дивіться трейлер комедії від творців Похмілля у Вегасі

У мережі з'явився веселий трейлер до нової комедії "Джексі" (Jexi) від творців "Поганих матусь" та "Похмілля у Вегасі". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На Youtube-каналі Lionsgate Movies опублікували епічний трейлер до не менш епічного та кумедного фільму Джексі (Jexi) про однойменного голосового помічника. Прем'єра комедії у стилі "Чорного дзеркала" запланована вже на 11 жовтня. Зйомками займалист творці "Поганих матусь" та "Похмілля у Вегасі" Джон Лукас та Скотт Мур.

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Сюжет розгортається навколо Філа, який не може уявити свого життя без смартфона. У нього майже нема друзів, є робота, на якій він пише попсові рейтинги, і нічого цікавого. Якось оновлення смартфона приносить йому приємний бонус у вигляді голосового помічника Джексі. Вона не просто допомагає у традиційних питаннях, а й намагається зробити життя кращим. Щоправда, і сам штучний інтелект починає змінюватися і навіть вживати нецензурну лексику

У головних ролях: Адам Девайн, Александра Шипп, Рон Фанч, Ванда Сайкс та Майкл Пенья.

Джексі: дивитись трейлер фільму онлайн:

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