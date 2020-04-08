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Карантин Коронавірус

Розблокований Ухань показали на фото

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Ухань / xinhuanet

Влада Китаю ухвалила рішення розблокувати Ухань на в'їзд і виїзд через 76 днів ізоляції. Саме цей китайське місто стало осередком поширення коронавірусу COVID-19.

Нагадаємо, що через введений у кінці січня карантин китайське місто було фактично ізольоване від зовнішнього світу. У межах мегаполісу не ходив громадський транспорт, а місцевим жителям заборонялося покидати будинки без крайньої потреби.

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Крім цього місто Ухань було позбавлене залізничного та авіасполучення. Однак напередодні китайська влада почала знімати обмежувальні заходи по всій країні, в тому числі і в Ухані, де 28 березня, вперше за довгий час заробили 184 станції метро.

А у ніч на 8 квітня влада відкрила траси, що ведуть з міста. Також були відновлені залізничне і авіасполучення. Перший поїзд з Уханю попрямував в Гуанчжоу, а перший літак – в місто Санью в провінції Хайнань.

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Джерело: xinhuanet
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