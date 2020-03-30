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Карантин Коронавірус

На відео показали ситуацію в Китаї після епідемії

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Шанхай - фото 1
Шанхай / rbc

Будучи в Шанхаї, жінка показала, що відбувається в Китаї після пандемії коронавірусу. Відео опублікував телеграм-канал LShot.

Китайці будуть продовжувати носити маски, поки влада офіційно не оголосить, що їх можна не носити.

І ще: Китай офіційно оголосив про зупинку поширення епідемії COVID в країні

На записі видно, що магазини знову відкриті, у деяких вже є відвідувачі. "Температуру на вході більше ніхто не заміряє. Але продавці досі в масках", – зазначила жінка. Відзначається, що в пекарнях почали продавати булочки без пакування.

Як відомо, 29 березня влада Китаю заявила про кінець епідемії коронавірусу в країні. Водночас рівень розлучень в Китаї значно виріс: пари занадто багато часу провели наодинці під час карантину, оголошеного через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Хантавірус у Китаї – що це таке і чи справді небезпечно: розбір фактів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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