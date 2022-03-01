Росія вдарила ракетами по Київській телевежі: можуть бути проблеми з телесигналом

У Києві російськими окупантами завдано ударів у районі телевежі. Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

Своєю чергою центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки передає, що удару було завдано по району Дорогожичі біля телевежі. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Зазначимо, що тимчасово будуть відсутні канали, але найближчим часом буде включено резервне мовлення частини каналів. Також ряд каналів можна дивитися у Youtube та на сервісі Megogo.

Тим часом місцеві жителі у соцмережах наголошують, що телевежа розташована в районі меморіального комплексу Бабин Яр.

Ні, це справжні нацисти. Вони обстрілюють у Києві меморіальний комплекс Бабин Яр, щоб влучити по телевежі, – наголосив колишній народний депутат Борислав Береза

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