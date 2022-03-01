"Стережись, х**ло": Тіна Кароль гнівно описала Путіна

Популярна співачка Тіна Кароль не залишилась осторонь кривавих дій окупантів на території України. Зірка емоційно описала главу РФ та пригрозила спалити.

Українська співачка Тіна Кароль, яка останні тижні перебуває у жіночому монастирі, грізно звернулась до очільника Кремля, пише Радіо MAXIMUM. Виконавиця опублікувала у своєму профілі в інстаграмі відео з жахливим вибухом, який стався у Києві 28 лютого внаслідок обстрілу російськими військовими.

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Кароль не підбирала слів, щоб описати Путіна:

Ти син диявола, даремно народжене дитя, виродок, ти чортяка, ти мерзотник, я спопелю тебе, стережись, х**ло

Нагадаємо, що 28 лютого прямо після завершення першого раунду переговорів України з агресором на Київ було здійснено авіаудар.

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