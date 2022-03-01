Дивіться, як під Києвом тонуть підбиті російські гелікоптери

Українські захисники продовжують примножувати втрати окупантів. Сьогодні, 1 березня, ЗСУ потопили у Київському водосховищі 2 ворожі вертольоти.

На відео із соцмереж видно, як біля Києва над водосховищем летить близько 20 російських гелікоптерів. Але за ними чатували українські воїни.

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Так, дві ворожі "пташки" не дісталися кінцевої точки – одного гелікоптера збили наші військові, а інший летів настільки низько, що торкнувся поверхні води.

17 russian helicopter flight over Kyiv water reservoir. The voice on the video screaming that shot down 2 of them. But it showing only one.

The 2nd one flights so low that touching the water surface about one second.#StandWithUkraine #SupportUkraine #Nazirussia #PutinHitler

175/ pic.twitter.com/09gF5a3zYC — (@TheDeadDistrict) March 1, 2022

Втрати Росії станом на 06:00 1 березня

в особовому складі – 5710 осіб, полонених – 200

знищено та пошкоджено літаків – 29

вертольотів – 29

танків – 198

ББМ – 846

артилерійських систем – 77

засоби ППО – 7

РСЗВ – 24

цистерн з ПММ – 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3

катери – 2

автомобільної техніки – 305.

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