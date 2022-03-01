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війна

Дивіться, як під Києвом тонуть підбиті російські гелікоптери

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Дивіться, як під Києвом тонуть підбиті російські гелікоптери - фото 1

Українські захисники продовжують примножувати втрати окупантів. Сьогодні, 1 березня, ЗСУ потопили у Київському водосховищі 2 ворожі вертольоти.

На відео із соцмереж видно, як біля Києва над водосховищем летить близько 20 російських гелікоптерів. Але за ними чатували українські воїни.

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Так, дві ворожі "пташки" не дісталися кінцевої точки – одного гелікоптера збили наші військові, а інший летів настільки низько, що торкнувся поверхні води.

Втрати Росії станом на 06:00 1 березня

  • в особовому складі – 5710 осіб, полонених – 200
  • знищено та пошкоджено літаків – 29
  • вертольотів – 29
  • танків – 198
  • ББМ – 846
  • артилерійських систем – 77
  • засоби ППО – 7
  • РСЗВ – 24
  • цистерн з ПММ – 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3
  • катери – 2
  • автомобільної техніки – 305.

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