Росія планує відібрати майно Джамали в окупованому Криму: реакція співачки

Окупаційна влада Криму планує відібрати активи ще 110 українських фізичних і юридичних осіб, які "вчиняють щодо Росії недружні дії". Зокрема серед списку майно української співачки кримськотатарського походження Джамали.

Про це пише видання Zmina з посиланням на повідомлення очільника окупаційного кримського парламенту Володимира Константинова.

Цікаво: Слідом за колегою: вокаліст гурту "Жадан і Собаки" вступив до лав ЗСУ

Згідно з цим повідомлення вилучення майна відбуватиметься шляхом націоналізації.

Планується поповнити перелік націоналізованого майна новими об'єктами, що належать 110 особам, які підтримують київський режим та спонсорують ЗСУ. Серед цих людей – Джамаладінова Сусана Алимівна, відома як співачка Джамала, стосовно якої порушено кримінальну справу, а сама виконавиця оголошена в розшук через фейкову інформацію про Збройні сили Росії, яку вона розповсюджує, – йдеться в заяві.

Також до переліку майна, що підлягає “націоналізації”, окупанти внесли:

майно депутата Броварської районної ради Київської області, який є бенефіціаром Центру дельфінотерапії, реабілітації та відпочинку в Алушті;

холдингової компанії "Київміськбуд";

Арсенія Яценюка – бенефіціара ТОВ "Антей 2012", яке є правовласником нерухомого майна в Ялті;

– бенефіціара ТОВ "Антей 2012", яке є правовласником нерухомого майна в Ялті; майно сім’ї народної депутатки України Лідії Котеляк , яка очолює організацію "Матері мобілізованих";

, яка очолює організацію "Матері мобілізованих"; майно її сина Ігоря Котеляка – бійця ГУР МО України;

– бійця ГУР МО України; ЗАТ "Ялтинська кіностудія";

ТОВ "Готель "Брістоль" в Ялті;

ПАТ "Платинум банк".

Є в переліку також об’єкти, що належать родичам українського політика Віталія Хомутинніка, та "іншим українським сусідам Зеленського в Лівадії", уточнив Константинов.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року у росії співачку Джамалу оголосили в розшук, а потім заочно арештували. Приводом для "арешту" стала "публікація запису від 4 квітня 2022 року, який нібито містить хибну інформацію про дії російської армії в Україні". Перед цим у квітні 2022 року співачці заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Варто знати: Прем'єра документальної стрічки Ірини Цибух про дітей Донеччини та Луганщини