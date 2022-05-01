"Російський корабель, йди на**й": Укрпошта випустила одяг з відомим зображенням

Укрпошта вирішила піти далі і доповнити вірусні марки з російським військовим кораблем ще й одягом. Така новина вже викликала ажіотаж, а кількість охочих придбати мерч призвела до труднощів у роботі офіційного сайту Укрпошти.

Укрпошта вирішила потішити українців не лише марками з російським військовим кораблем, а й одягом. Тепер в офіційному магазині можна придбати футболки, світшоти та магніти з популярним зображенням "Корабель НА". Про це розповів гендиректор Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі.

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Інтернет-магазин Укрпошти мав запрацювати саме у неділю, 1 травня. Доволі символічно, що у Міжнародний день праці, адже напередодні сайт не витримав активності через замовлення та атаки. Сьогодні вранці ситуація повторилась, але команда працює над тим, щоб не було перебоїв, повідомляючи про стан справ на головній сторінці.

Там Вас чекає 5000 замовлень (30000 марок) відомої марки про "Корабель НА", футболки, світшоти та магніти з її зображенням, а також інші наші марки. Все виключно українського виробництва, тому може буде трохи довше виготовлення, але треба підтримати наших підприємців. Зауважу, що цей мерч офіційний, з художником укладено договір на використання його твору та оплату авторського гонорару, а 10% від продажу мерча буде спрямовано в фонд ЗСУ. А от інший мерч з нашою маркою, на який ми не давали дозвіл…Це вже на совісті тих, хто його продає, – додав Смілянський.

Він також наголосив, що зараз на марку "Корабель НА" діє обмеження в 1 лист, а от інший мерч можна придбати у будь-якій кількості.

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