В Укрпошті не виключають випуск марки з Путіним: названі умови

Не так давно наробила шуму серед українців й філателістів світу марка про "російський військовий корабель" від Укрпошти. Уже навіть анонсована її наступниця – з затонулим крейсером "Москва". Тепер же заговорили про те, аби випустити марку з Путіним.

Як зізнався Укрпошти Ігор Смілянський в інтерв'ю для Forbes, у компанії не виключають випуск марки, на якій буде зображено президент Росії Володимир Путін. Усе, що для цього потрібно, щоб цей сюжет переміг на народному голосуванні – як було з маркою про "російський військовий корабель".

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Які ще сюжети для марок винесені голосування

Кремль;

Цуценя, яке знешкоджує міну;

Посвята волонтерам;

Малюнок "Доброго вечора, ми з України" й інші.

Насправді є багато тем, які заслуговують на те, щоб з'явиться на марках Укрпошти. Яку виберуть, таку і випустимо, – додав Смілянський.

При цьому він наголосив, що потенційний випуск марки з Путіним може принести Укрпошті проблеми. Можливі зокрема кібератаки на її сайти. Проте компанія готується до розвитку таких подій.

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