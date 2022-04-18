Дженніфер Еністон зізналась, від чого страждає вже десятки років

Популярна акторка Дженніфер Еністон розповіла про проблему, через яку страждала вже чимало років. Виявилось, що зірка "Друзів" мала серйозні проблеми зі сном аж до сомнамбулізму, що добряче вдаряло по її буднях та самопочуттю.

53-річна американська суперзірка Дженніфер Еністон відверто розповіла про те, як чимало років страждала від проблем зі сном, лунатизмом та тривожними снами. В інтерв'ю журналу PEOPLE акторка розповіла, що це почалось десь у 30-річному віці або й раніше.

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Але ви просто не помічаєте наслідки нестачі сну, коли молоді, тому що почуваєтесь непереможними. Це було щось, що я просто прийняла, а потім раптом усвідомила, як це впливає на мій день, мою роботу, роботу мого мозку та фізичний стан, – пояснила Еністон.

Щоночі вона намагалась змусити себе заснути, але просто дивилась на годинник. Вона рахувала години, а це змушувало її більше хвилюватись та ще ускладнювало ситуацію. Також зірка "Друзів" дійшла до сомнамбулізму (лунатизму), але змогла зупинитись, наскільки їй відомо.

Так, я робила це. Мене розбудила домашня сигналізація, яку я запустила. І не думаю, що я повторюю це й зараз, бо тоді мені дуже бракувало сну, – зізналась вона.

Однак Еністон довгий час відкладала похід до медиків, вважаючи, що проблеми зі сном недостатньо пріоритетні. Але за останні кілька років зрозуміла, що їй пора виправити ситуацію зі сном.

Це стало тим, з чим я справді боролась. Раніше це було останньою річчю у списку. Але не можна забувати про три стовпи здоров'я – харчування, фізична активність та сон. Ви вже не можете виконувати вправи та справді правильно харчуватись, якщо погано спали, бо біологічний годинник повністю вимикається, – пояснила Еністон.

Зараз акторка дослухається до порад медиків та дає собі час відпочити. Щовечора вона займається йогою або розтяжкою, залишає гаджети та старається дотримуватись графіку сну. Єдине, від чого зірка не може відмовитись, так це від сну зі своїми трьома собаками.

Це занадто затишно, коли вони поряд. Це того варте, – зауважує зірка "Друзів".

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