Еністон висловила захоплення українкам, які так героїчно стоять на захисті України

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон підтримала Україну та долучилася до збору коштів для біженців. А ще зірка не забула привітати українських жінок із Міжнародним жіночим днем.

Так, Дженніфер Еністон опублікувала в Instagram серію знімків з українками, які роблять усе для своєї країни у цей непростий час. До неї увійшли красуні зі Збройних сил України, волонтери та протестувальники.

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Кінозірка привітала наших жінок з Міжнародним жіночим днем ​​та висловила захоплення їхнім героїзмом. Українки зараз теж мужньо захищають країну від окупантів із Росії усіма можливими способами. Вона відзначила не лише військових, а й матерів, волонтерів, журналістів та інших, які, по можливості, стали на захист своєї свободи.

Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ – як солдати, як матері, як організатори, як наставники біженців, як протестувальники, як журналісти. Жінки, які ризикують своїми життям в Україні та сусідніх країнах – ви неймовірні, і весь світ стоїть за вами, – написала Еністон.

Крім цього, голлівудська акторка приєдналася до збирання коштів для допомоги українським біженцям. Дженніфер Еністон закликала всіх своїх читачів перераховувати кошти організаціям, які підтримують українців (Повернись живим, World Central Kitchen, CARE та Червоний хрест).

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