Романтика зашкалює: Джо Байден зірвав і подарував дружині кульбабку

Президент США Джо Байден 29 квітня на галявині біля Білого дому зірвав кульбабу для своєї дружини Джилл. Дивіться миле відео!

Романтичний жест американського лідера був відображений на камеру в момент, коли Байден і його дружина прямували до вертольота. Відео з'явилося у твіттері REUTERS.

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На кадрах видно, як перша леді забрала квітку з собою. Після цього Байден з дружиною піднялися по трапу на борт.

Байден виступив перед членами обох палат конгресу, обговоривши підсумки перших 100 днів перебування при владі. Після закінчення офіційного заходу Байден вразив всіх своєю сентиментальністю. Прямуючи до вертольота на галявині Білого дому, він зупинився, щоб зірвати кульбабку і подарувати його своїй дружині 69-річній Джилл Байден. Швидше за все, перша леді зовсім не очікувала такого жесту з боку чоловіка, доказом чого стала її реакція. І хоч через захисну маску половину обличчя Джилл була прихована від наших очей, ми впевнені, що вона розпливлася в усмішці!

Ever the romantic, President Joe Biden picked a dandelion from the grass and presented it to first lady Jill Biden as they walked across a lawn near the White House to board Marine One pic.twitter.com/dORg9pM0rV — Reuters (@Reuters) April 30, 2021

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