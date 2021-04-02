Джо Байден знову спіткнувся на трапі літака: відео

Президент США Джо Байден в черговий раз спіткнувся, піднімаючись по трапу літака. Однак на цей раз главі Білого дому вдалося утримати рівновагу.

Відео з американським лідером опублікувало на сторінці Twitter видання Hill. На ролику видно, як Джо Байден обережно підіймається на борт номер один"(Air Force One), тримаючи в одній руці величезну чорну парасольку, а в іншій – дорожню сумку.

До слова: Джо Байден тричі спіткнувся, піднімаючись трапом на борт літака

Але попри неспішність і обережність, президент США, ймовірно через дощ, послизнувся на одній зі сходинок. Проте американський лідер зумів встояти на ногах і дістався до салону літака.

President Biden boards Air Force One en route to Pittsburgh, Pennsylvania pic.twitter.com/LvBJQy37VD — The Hill (@thehill) March 31, 2021

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