43 роки щастя: Джо Байден розкрив секрет свого щасливого шлюбу

Новообраний президент США 78-річний Джо Байден разом зі своєю дружиною Джилл розкрили секрет їх довгого і щасливого шлюбу. Про це сімейна пара розповіла в інтерв'ю для журналу People.

У 1977 році Джо Байден втратив в автокатастрофі свою дружину і дочку. У той момент він залишився один з двома синами на руках. Через деякий час після трагедії в його житті з'явилася Джилл. Їй вдалося буквально повернути до життя свого коханого.

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"Джилл з'явилася в дуже важливий момент і знову об'єднала мою сім'ю", – каже Байден. "Вона – клей, який скріпив все". Незабаром в їхній родині сталася радісна подія. У 1981 році подружжя подарували синам Байдена, Хантеру і Бо, молодшу сестру Ешлі. Трагедія прийшла в їхній дім знову у 2015 році, коли Бо помер від раку мозку у віці 46 років. Стрес втрати й життя в центрі уваги громадськості не зруйнували сімейне життя президента США. Він відверто поділився з журналістами секретом успішних відносин з дружиною.

За його словами, в родині головне це підтримка. Прожити щасливе і довге сімейне життя можна підтримуючи один одного постійно і у всьому. "Я знаю, що всі говорять, що шлюб – це 50/50. Що ж, це неправда. Іноді потрібно бути 70/30. Іноді, коли хтось зазнає невдачі, втручається інший", – зазначив президент. Перша леді від себе додала, що вони з чоловіком ніколи не лаються і не сперечаються.

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