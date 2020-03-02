Не впізнати: Роман Сасанчин шокував перевтіленням на Голосі країни 2020

Переможець "Голосу. Діти 2" Роман Сасанчин вирішив спробувати свої сили в дорослому "Голосі країни". На сліпих прослуховуваннях 10 сезону хлопець вразив суддів потужним виконанням легендарної пісні "Luna tu". Дивіться!

5 років тому Роман Сасанчин став головним відкриттям дитячого "Голосу". У свої 12 хлопець із Тернопільської області зачарував свою країну своїм вокалом та став переможцем другого сезону проєкту під наставництвом Тіни Кароль.

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Проте через деякий час у талановитого артиста почав змінюватись голос. Переживши цей період, Роман Сасанчин вирішив показати Україні свій новий вокал. На сліпих прослуховуваннях 17-річний Роман виконав пісню Алессандро Сафіни – Luna tu. І хоча на той час у проєкті залишилось всього 3 місця, до нього розвернулись усі тренери. Побачивши Сасанчина судді були неабияк здивовані. "Як ти виріс", – відзначив Monatik.

Дивитись онлайн виступ Роман Сасанчин – "Luna tu" на шоу Голос країни 10:

Тіна Кароль назвала свого колишнього підопічного своїм сином, однак при цьому порадила йому обрати іншого тренера. "Ти зі мною пройшов великий шлях і вже перемагав, але ти пам'ятаєш, я завжди тобі казала – йти своїм шляхом. Це погано, коли мами тримають дітей коло себе і не пускають їх у світ", – заявила поп-діва, ледь стримуючи сльози.

Роман Сасанчин

Натомість Дан Балан, який раніше ніколи не бачив і не чув Романа, наголосив, що бачить у ньому переможця. "Я дуже вірю в силу харизми. За весь цей проєкт – це найсильніша харизма, яку я побачив на цій сцені. Це ти. Ти посміхнувся – все навкруги світиться. Я дивлюсь на усмішку – бачу переможця", – підсумував Балан. Після тривалих роздумів Сасанчин обрав команду Дана.

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