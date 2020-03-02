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Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів

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Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів - фото 1

Сьомий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 1 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час п'ятого ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 1 березня на каналі 1+1 показали сьомий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

І ще: Голос країни 10 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 7 випуск

Микола Цехановський — "Drunk groove":
Тетяна Ігнатенко — "Bring me to life":
Вікторія Демчишина — "Вахтёрам":
Тамара Балюк — "Shallow":
Джамал Марселін — "Thinking out loud":
Михайло Думнич — "УВЛИУВТ":
Анжела Кансузян — "Cocaine":
Роман Сасанчин — "Luna tu":
Анастасія Балог — "Bad guy":
Ксенія Буга — "Плакала":
Наталія Турбіна — "Sun is shining":
Катерина Сивун — "Дай руку мені":
Ганна Трубецька — "Полюс притяжения":

Дивіться також: Голос країни 10: військовий підкорив Тіну Кароль проникливим виступом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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