Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів

Сьомий випуск проєкту Голос країни 10 вийшов на телеекрани 1 березня 2020 року. При цьому на талант-шоу змінився склад тренерів, а також з'явилися нові сюрпризи. Дізнайтеся, хто ж з учасників потрапив у шоу під час п'ятого ефіру "сліпих" прослуховувань!

Голос країни повернувся! 1 березня на каналі 1+1 показали сьомий випуск нового, ювілейного сезону Голосу, зірковими тренерами якого стали Тіна Кароль, MONATIK, Dan Balan, а також репер Потап, котрий розділив парне крісло разом зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських. Ведучими залишилися незмінні Юрій Горбунов і Катерина Осадча. 10 сезон пройде під гаслом "Битва епохи".

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Зазначимо, що у Голосі країни 10 "сліпі прослуховування" проходять традиційно: тренери, сидячи в червоних кріслах спиною до сцени, оцінюють винятково голос кожного учасника. Натиснувши кнопку, тренер розвертає своє крісло до вокаліста, тим самим запрошуючи стати учасником своєї команди. Уже другий рік поспіль у проєкті працює кнопка "Блок", яка дозволяє тренерам один раз за сезон заблокувати одного з суперників.

Голос країни 10 сезон – дивиться онлайн 7 випуск

Микола Цехановський — "Drunk groove":

Тетяна Ігнатенко — "Bring me to life":

Вікторія Демчишина — "Вахтёрам":

Тамара Балюк — "Shallow":

Джамал Марселін — "Thinking out loud":

Михайло Думнич — "УВЛИУВТ":

Анжела Кансузян — "Cocaine":

Роман Сасанчин — "Luna tu":

Анастасія Балог — "Bad guy":

Ксенія Буга — "Плакала":

Наталія Турбіна — "Sun is shining":

Катерина Сивун — "Дай руку мені":

Ганна Трубецька — "Полюс притяжения":

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