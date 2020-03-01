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Головна незаймана України: Jerry Heil зробила відверту заяву
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Нещодавно популярна українська співачка Jerry Heil в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізналась, що вона – незаймана. Після цього Яна отримала шалену кількість повідомлень у мережі, адже для багатьох дівчат тема незайманості досі залишається за сімома замками.
Крім того, Jerry Heil написала, чому вона поділилась своєю історією. Відповідний пост з'явився на інстаграм-сторінці співачки.
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Вона зазначає, що знала, що її відкритість допоможе справитися з соціальним тиском людям різного віку. Власне, це і сталося після її відвертого інтерв'ю.
Яна наголосила на тому, що відкритість – найкращий з усіх можливих трендів.
"Зараз відкрито говорять про секс у деталях – це допомагає багатьом знайти себе в чужих історіях. Тільки от інші люди, які не мають серйозних стосунків (а для мене секс можливий лише за такого ходу подій, хоча кожен обирає своє) страждають від тиску такого інформаційного потоку і починають думати, що з ними щось не так, – лише тому що немає в ролі опори жодної історії публічної людини, яка давала би розуміти, що не вести статеве життя – це так само окей як і вести його. Це чисто питання вашого вибору: час чи не час", – зазначила вона.
Також вона пояснила, чому не розповідала про свою незайманість раніше. Передовсім, вона думала, що така відвертість порівняна зі стоянням голяка посеред людного центру міста.
Яна зізналась, що боялась осуду чоловічої половини людства, адже досі існує низка ярликів: "дівчина має бути досвідченою" і так далі. Не менш страшно, якщо у результаті ти виявишся "тією самою колодою".⠀
Так само її обурило, що речі, які стосуються особистого простору, тепер діляться на сучасні або не сучасні, модні або не дуже. Мовляв, "цнотливість" – це уже пережиток минулого.
Наостанок вона написала: "Можна тепер після таких постів ставити статус "Головна незаймана країни"?"
Більшість її підписників підтримали Яну, адже вважають, що кожен має робити свій вибір свідомо. Попри осуд інших, попри те, що щось може бути "модним", а щось – ні: "Молодчинка! Можливо, після цього інтерв'ю якась дівчинка зробить правильні висновки і не буде робити цього тільки тому, що "вже треба", "та що я буду однією незайманою в класі?", "він так цього хоче, тож я зроблю це, бо він мене кине", "Ти розумничка! Все правильно! Соромно – коли не з тією людиною відбувся "цей перший раз". А правда – це не соромно".
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