Rolls-Royce показав унікальний годинник для власників кабріолетів Boat Tail

Британська компанія Rolls-Royce спільно зі швейцарським годинниковим будинком Bovet 1822 випустила ексклюзивний годинник. Його отримають власники трьох унікальних кабріолетів Boat Tail.

Годинники з корпусом з 18-каратного білого золота випущені у трьох примірниках – так само як і недавно представлений кабріолет Boat Tail, який став результатом спільної роботи дизайнерів і трьох давніх клієнтів марки Rolls-Royce, пише Robb Report.

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Головною особливістю годинника є механізм корпусу Amadeo, який трансформується таким чином, щоб його можна було носити на руці, у кишені або взагалі розмістити на передній панелі автомобіля. На проєктування та виготовлення унікального корпусу Rolls-Royce і Bovet 1822 знадобилося 3000 годин. Циферблат інкрустований деревом Caleidolegno – тим же, яким оброблена задня частина Boat Tail. Вартість годинника, зрозуміло, не розголошується.

З ультрарозкішний автомобілем годинник ріднить й незмінна фігура "Дух екстазу" з білого золота. Три примірники годинників будуть відрізнятися один від одного деталями: у залежності від статі власника. На чоловічій моделі буде нанесена схема розташування зірок на небі у той день і час, коли народився власник годинника. А жіночу (подейкують, що один з Boat Tail належить співачці Beyonce) прикрасять малюнком з букетом квітів.

Назва кабріолета ("Корма яхти") відсилає до популярного у тридцятих роках ХХ століття стилю. Три автомобілі Rolls-Royce побудовані із загальним дизайном кузова, але відрізняються індивідуальною обробкою.

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