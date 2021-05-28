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У Rolls-Royce представили найамбітніший автомобіль, який коли-небудь створювали
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Британська марка автомобілів Rolls-Royce представила унікальну модель Boat Tail. Люксові автомобілі випустять тільки в трьох примірниках.
Машина Boat Tail буде вміщати чотирьох пасажирів. її довжина становить 5,8 метра, а вартість авто поки не розголошується, пише CNBC.
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Це – щось надзвичайно рідкісне і те, що можуть робити тільки обрані, – зазначив директор компанії Торстен Мюллер-Отвос.
Відзначається, що для кожного екземпляра нової моделі виготовили понад 1800 унікальних запчастин. Задня частина Boat Tail виконана в формі палуби яхти. Крім цього, машина має подвійні холодильники для зберігання старовинного шампанського.
Кожне авто персоналізоване для свого покупця, який протягом чотирьох років співпрацював з автодизайнерами у рамках програми Coachbuild.
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