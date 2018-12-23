На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Роковий патруль: тизер супергеройського серіалу від DC
-
- 5
У мережі з'явився перший трейлер до новенького серіалу від DC під назвою "Роковий патруль" (Doom Patrol). Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
На офіційному Youtube-каналі DC опублікували перший тизер до новенького серіалу "Роковий патруль", який стане другим ексклюзивним проектом на персональному стрімінговому сервісі DC Universe. Прем'єра першого сезону очікується вже 15 лютого 2019 року.
І ще: Готем: трейлер фінального сезону серіалу
Сюжет базується на серії коміксів Doom Patrol та розповідає про команду людей, які через нещасні випадки стали супергероями. Щоправда, люди не надто тепло до них ставляться, тому їх життя важко назвати легким. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа.
Роковий патруль, дивитись тизер серіалу онлайн:
Читайте також: Чудотворці: трейлер серіалу про кінець світу з Редкліффом
-
20:51Роковий патруль: тизер супергеройського серіалу від DC
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
19:51Белла Хадід у сяючому купальнику прикрасила відомий журнал
-
19:28Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото
-
18:54Зваблива Емілі Ратажковскі показала свої форми
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
18:30Учені виявили нову несподівану причину ожиріння
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:31Захопливі подорожі в об'єктиві Елліота Хоукі: яскраві фото
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
16:45На честь Дональда Трампа назвали земноводне
-
16:32Готем: трейлер фінального сезону серіалу
-
16:15Meizu випустить смартфон з незвичайним вирізом
-
15:53Рятувальники оголосили важливе попередження
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:31Новому образу Насті Каменських позаздрила навіть Дорофєєва
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
14:44Незвичайні татуювання, що привертають увагу
-
14:20Реал достроково поверне Луніна з оренди: чому
-
13:44Названі фрукти, необхідні для здоров'я печінки
-
13:14Чому жінки живуть довше за чоловіків
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
12:16Леся Нікітюк отримала нагороду від YouTube
-
11:43Apple відродить iPad mini у 2019 році
-
11:15Так виглядали перші торгові автомати у США
-
20:26Космічна ялинка підкорила мережу: фотофакт
-
18:00Привітання з католицьким Різдвом 2018: поздоровлення і картинки
-
17:00Дівчина тижня: сексуальна Вендела Ліндблом, яка стала першою лисою моделлю Playboy (18+)
-
15:16ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
-
12:45Найкращі серіали 2018 року, які варті уваги
-
09:21Берінчик впевнено нокаутував Крістобаля: дивіться відео
- 22 грудня
-
23:24Х-фактор 9: хто покинув шоу у п'ятому прямому ефірі від 22-12-2018
-
21:53Чому Дантес прокинувся в ліжку з Олександром Педаном: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 17 випуск: дивитися онлайн прямий ефір 22-12-2018
-
18:30Берінчик – Крістобаль: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
17:05Картинки з Новим роком 2019: найкращі новорічні листівки і відкритки
-
14:33McDonald’s запустив сервіс доставки їжі: як замовити та скільки коштує
-
12:19Експерти вибрали найкращі весільні фото року
-
09:28Привітання з Днем ангела Анни: побажання і картинки на іменини
- 21 грудня
-
20:55Як скласти ідеальне новорічне меню: поради лікарів
-
18:20Макіяж на Новий рік 2019: ідеї модного мейкапу з фото і відео
-
16:14Новорічне меню 2019: святкові страви і рецепти на Новий рік
-
14:15Гід по стилю: корисні поради для бороданів
-
12:15Найкращі українські фільми 2018: кіноновинки року, які варто побачити
-
10:15Головну ялинку України визнали найкращою в Європі
-
07:34Мокрий сніг і потепління: погода 21 грудня в Україні
- 20 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 20-12-2018
-
20:30Що подарувати колегам на Новий рік 2019: ідеї небанальних подарунків
-
17:00Сценарій до Нового року 2019 для дорослих: ідеї новорічного свята
-
15:21Володар перснів: як змінилися актори фільму за 17 років