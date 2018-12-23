Роковий патруль: тизер супергеройського серіалу від DC

У мережі з'явився перший трейлер до новенького серіалу від DC під назвою "Роковий патруль" (Doom Patrol). Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі DC опублікували перший тизер до новенького серіалу "Роковий патруль", який стане другим ексклюзивним проектом на персональному стрімінговому сервісі DC Universe. Прем'єра першого сезону очікується вже 15 лютого 2019 року.

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Сюжет базується на серії коміксів Doom Patrol та розповідає про команду людей, які через нещасні випадки стали супергероями. Щоправда, люди не надто тепло до них ставляться, тому їх життя важко назвати легким. Ефектна команда складається з Шаленої Джейн, Еластика, Негатива, Кіборга, Містера Ніхто, Роботмена та не менш дивного та дикого ученого Шефа.

Роковий патруль, дивитись тизер серіалу онлайн:

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