Чудотворці: трейлер серіалу про кінець світу з Редкліффом

У мережі з'явилось офіційне промо серіалу "Чудотворці" (Miracle Workers) зі Стівом Бушемі та Деніелом Редкліффом. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал TBS опублікував офіційний трейлер до міні-серіалу "Чудотворці" (Miracle Workers) за мотивами книжки "Що во ім'я Бога" Саймона Річі. Прем'єра шоу запланована вже на 12 лютого 2019 року.

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Сюжет розповідає про те, що Бог вже втомився від Землі та так розчарувався людьми, що вирішує зайнятись іншим проектом, а цей – знищити. Щоправда, кілька ангелів проти такого раптово рішення і усіма силами будуть боротись за людство. Однак хто сказав, що все буде легко і в Бога немає почуття гумору?

Головні ролі зіграли Стів Бушемі (Бог), Деніел Редкліфф (Ангел), Джеральдіна Вісванатхан (Ангел), Каран Соні (Ангел) та Джон Басс (Ангел).

"Чудотворці", дивитись трейлер серіалу онлайн:

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