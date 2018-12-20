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Чудотворці: трейлер серіалу про кінець світу з Редкліффом
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У мережі з'явилось офіційне промо серіалу "Чудотворці" (Miracle Workers) зі Стівом Бушемі та Деніелом Редкліффом. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Телеканал TBS опублікував офіційний трейлер до міні-серіалу "Чудотворці" (Miracle Workers) за мотивами книжки "Що во ім'я Бога" Саймона Річі. Прем'єра шоу запланована вже на 12 лютого 2019 року.
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Сюжет розповідає про те, що Бог вже втомився від Землі та так розчарувався людьми, що вирішує зайнятись іншим проектом, а цей – знищити. Щоправда, кілька ангелів проти такого раптово рішення і усіма силами будуть боротись за людство. Однак хто сказав, що все буде легко і в Бога немає почуття гумору?
Головні ролі зіграли Стів Бушемі (Бог), Деніел Редкліфф (Ангел), Джеральдіна Вісванатхан (Ангел), Каран Соні (Ангел) та Джон Басс (Ангел).
"Чудотворці", дивитись трейлер серіалу онлайн:
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