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Готем: трейлер фінального сезону серіалу

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Готем: дивитись трейлер фінального сезону серіалу онлайн - фото 1
Готем: дивитись трейлер фінального сезону серіалу онлайн / Screen Rant

У мережі з'явився новий трейлер останнього сезону серіалу "Готем". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Канал Fox опублікували свіже промо до п'ятого сезону популярного серіалу "Готем". Прем'єра запланована вже на 3 січня 2019 року.

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Сюжет розгортається навколо Брюса Вейна, який розпочинає свій шлях Бетмена. Трейлер фінального сезону показав, що тепер в головного героя з'являться нові вороги, приміром Бейн та Опудало. Ну і куди ж без харизматичного Джокера, з який буде битва на хімзаводі.

Фанатам не варто засмучуватись через завершення "Готема", адже його творці вже починають працювати над серіалом про вічного помічника Бетмена Альфреда.

Готем: дивитись трейлер фінального сезону серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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