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Готем: трейлер фінального сезону серіалу
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У мережі з'явився новий трейлер останнього сезону серіалу "Готем". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Канал Fox опублікували свіже промо до п'ятого сезону популярного серіалу "Готем". Прем'єра запланована вже на 3 січня 2019 року.
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Сюжет розгортається навколо Брюса Вейна, який розпочинає свій шлях Бетмена. Трейлер фінального сезону показав, що тепер в головного героя з'являться нові вороги, приміром Бейн та Опудало. Ну і куди ж без харизматичного Джокера, з який буде битва на хімзаводі.
Фанатам не варто засмучуватись через завершення "Готема", адже його творці вже починають працювати над серіалом про вічного помічника Бетмена Альфреда.
Готем: дивитись трейлер фінального сезону серіалу онлайн:
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