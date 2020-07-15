Рок-музикант Еліс Купер представив фірмове шоколадне молоко

Легенда рок-музики Еліс Купер обзавівся новим мерчем – на честь нього будуть випускати шоколадне молоко. Про це розповів сам артист на своїй сторінці в Instagram.

Еліс Купер займеться виробництвом молока спільно з компанією Danzeisen Dairy, а всі виручені з партії гроші буде відправляти у власну благодійну організацію, яка підтримує творчу молодь міста Фінікс, що у штаті Арізона.

І ще: Іронічна блогерка розсмішила пародією на сексуальний танець моделі: веселе відео

Поки молоко будуть продавати тільки в Арізоні, але на майбутнє у компанії є хитрий план – продавати по всіх штатах порожні пляшки з зображенням Купера.

Читайте також: Створено упаковку для локшини, яка перетворюється у соус під час приготування